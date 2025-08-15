 Aller au contenu
Hybride et électrique
Les achats ont diminué de 36,8% au pays

Les temps sont difficiles pour la vente de véhicules électriques

par 98.5

0:00
9:39

Entendu dans

La commission

le 15 août 2025 13:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les temps sont difficiles pour la vente de véhicules électriques
La commission / Cogeco Média

Les temps sont difficiles pour la vente de véhicules électriques, alors que les achats ont baissé de 36,8% au pays entre 2024 et 2025.

Face à ce ralentissement, l’Institut économique de Montréal estime que l’objectif du gouvernement fédéral d’interdire la vente de véhicules neufs à essence en 2035 est irréaliste.

Écoutez l'analyste sénior en politiques publiques de l'Institut économique de Montréal (l’IEDM), Gabriel Giguère, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il souligne l’impact du prix élevé, la fin des subventions et des tarifs de 100 % sur les véhicules chinois comme freins majeurs à l’adoption de la conversion vers les voitures électriques.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La Garde nationale doit faire le ménage à Washington, mais à quel prix?
Discussion
La Garde nationale doit faire le ménage à Washington, mais à quel prix?
«Personne ne peut dire: on ne savait pas!» -Nathalie Normandeau
Des révélations sur SAAQClic
«Personne ne peut dire: on ne savait pas!» -Nathalie Normandeau
Mission accomplie pour François Legault: le caucus semble satisfait
En ouverture d'émission
Mission accomplie pour François Legault: le caucus semble satisfait
Plus de 4000 postes d'enseignants restent à pourvoir dans les écoles du Québec
À seulement deux semaines de la rentrée scolaire
Plus de 4000 postes d'enseignants restent à pourvoir dans les écoles du Québec
La cryptomonnaie devrait-elle faire partie de votre stratégie d'épargne?
Valeur record du Bitcoin
La cryptomonnaie devrait-elle faire partie de votre stratégie d'épargne?
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Un million de québécois en souffrent
Quels médicaments peuvent aider en cas d’insomnie chronique?
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
L'intelligence artificielle fait des siennes
Repentigny: un faux balado pour discréditer le maire Nicolas Dufour
Vidéo
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
L’évolution du secteur au fil des années
L’Annuel de l’automobile célèbre son 25e anniversaire
Regarder17:22Luc Ferrandez
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
Les 100 jours au pouvoir de Mark Carney
«Le premier budget de Mark Carney sera déterminant pour son gouvernement»
OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel
Affichage du Pub Burgundy Lion
OQLF: «On va s'assurer de mieux former le personnel» -Nicolas Trudel
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Acquisition de l'équipe dans la NBA
6,1 milliards $ US pour l'acquisition des Celtics de Boston
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
Des files d'attente de deux kilomètres
Les citoyens de Saint-Ignace-de-Loyola pris en otage par le traversier
L'inquiétude plane au-dessus des voyageurs d'Air Canada
Championnat canadien de baseball à Regina
L'inquiétude plane au-dessus des voyageurs d'Air Canada
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
En raison de ce conflit de travail
Air Canada: «130 000 clients quotidiens verront leurs plans chamboulés»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00