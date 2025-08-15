Les achats ont diminué de 36,8% au pays

Les temps sont difficiles pour la vente de véhicules électriques, alors que les achats ont baissé de 36,8% au pays entre 2024 et 2025.

Face à ce ralentissement, l’Institut économique de Montréal estime que l’objectif du gouvernement fédéral d’interdire la vente de véhicules neufs à essence en 2035 est irréaliste.

Écoutez l'analyste sénior en politiques publiques de l'Institut économique de Montréal (l’IEDM), Gabriel Giguère, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il souligne l’impact du prix élevé, la fin des subventions et des tarifs de 100 % sur les véhicules chinois comme freins majeurs à l’adoption de la conversion vers les voitures électriques.