Trop de zèle de certains inspecteurs?

L'Office québécois de la langue française fait volte-face au sujet de l'affichage du pub Burgundy Lion, à Montréal.

L'OQLF affirme que certains documents n’auraient pas dû être envoyés au commerçant et qu'il était prématuré de demander des modifications à l’affichage puisque la décision sur la conformité n’avait pas encore été prise.

Après analyse du dossier, il s’avère que l’affichage du pub est conforme, selon les règles.

À la place de remettre en question le nom d’un restaurant bien établi, où devrait-on mettre notre énergie pour protéger la langue française?

