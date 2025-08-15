L’OQLF fait marche arrière

Le cas du Pub Burgundy Lion, situé dans la Petite-Bourgogne à Montréal, a été réévalué après une médiatisation importante de l'histoire. En effet, l'Office québécois de la langue française a fait marche arrière après avoir fait pression sur la direction pour qu'elle modifie son enseigne extérieure.

L'OQLF a reconnu que les demandes de modification de l’affichage étaient prématurées et non justifiées.

Écoutez Nicolas Trudel, de la direction des communications à l’Office québécois de la langue française, qui explique la décision de l'organisme à l'émission Lagacé le matin.

Dans cet entretien, M. Trudel précise que ces incidents comme le Pub Burgundy Lion sont des cas isolés parmi les 10 000 plaintes annuelles traitées par l’OQLF.