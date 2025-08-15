 Aller au contenu
Politique
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»

98.5

Lagacé le matin

15 août 2025

Louis Lacroix
Patrick Lagacé
Le premier ministre du Québec, François Legault, s'adresse aux membres de son caucus lors d'une réunion à l'Assemblée législative de Québec, jeudi. / LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

La réunion du caucus de la Coalition avenir Québec, qui avait lieu jeudi dans la capitale nationale, a permis aux députés de François Legault d'aborder plusieurs dossiers incluant l’immigration, l’efficacité de l’État et de la puissance des syndicats.

La désaffection de l’électorat et la perte d’ADN du parti ont également été évoqués.

Après la rencontre d'une vingtaine de députés mécontents survenue au Lac Delage en juin dernier, certains observateurs s'attendaient à ce que les élus du parti lavent leur linge sale en famille.

Or, tout porte à croire que les discussions ont été franches, mais calmes et constructives.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

«Pour quelqu'un qui s'en allait se faire dire ses quatre vérités, François Legault, quand il est sorti de la réunion, il était très heureux [...] Honnêtement, ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée que certains députés l'entrevoyaient.»

Autre sujet abordé

  • Congrès des jeunes libéraux: c'est le retour du débat fédéraliste-souverainiste, stimulé par la montée du PQ dans les sondages.
