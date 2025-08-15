La réunion du caucus de la Coalition avenir Québec, qui avait lieu jeudi dans la capitale nationale, a permis aux députés de François Legault d'aborder plusieurs dossiers incluant l’immigration, l’efficacité de l’État et de la puissance des syndicats.

La désaffection de l’électorat et la perte d’ADN du parti ont également été évoqués.

Après la rencontre d'une vingtaine de députés mécontents survenue au Lac Delage en juin dernier, certains observateurs s'attendaient à ce que les élus du parti lavent leur linge sale en famille.

Or, tout porte à croire que les discussions ont été franches, mais calmes et constructives.

