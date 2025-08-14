 Aller au contenu
Politique provinciale
François Legault n'était pas invité

Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 août 2025 07:21

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Déboires de la CAQ: 22 députés se sont réunis en juin dernier au Lac Delage
Louis Lacroix / Cogeco Média

Pas moins de 22 députés de la CAQ se sont réunis en juin dernier au Lac Delage, près de Québec, pour discuter des problèmes du gouvernement.

Les élus en question se sont réunis les 29 et 30 juin à l'initiative du député de Rousseau, Louis-Charles Thouin.

Le bureau du premier ministre était au courant de l'exercice, mais n'était pas invité à cette rencontre.

Les députés ont rédigé un rapport de constats et de recommandations qui a été présenté au premier ministre par la suite.

Cette liste doit être présentée à tous les membres du caucus lors de leur rencontre avec François Legault, jeudi.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur cette rencontre d'élus caquistes jeudi au micro de Patrick Lagacé.

«On me disait qu'il ne faut surtout pas le voir comme étant une charge contre François Legault. Mais quand t'as pas de problème, t'essaies pas de trouver des solutions. Alors, quelque part, il y avait un mécontentement qui était apparent et qui a bien sûr été discuté. Semble-t-il que tout a été mis sur la table, puis qu'on a eu une discussion franche pour justement dresser cette espèce de rapport qu'on a ensuite remis à François Legault...»

Louis Lacroix

