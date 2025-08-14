François Legault n'était pas invité

Pas moins de 22 députés de la CAQ se sont réunis en juin dernier au Lac Delage, près de Québec, pour discuter des problèmes du gouvernement.

Les élus en question se sont réunis les 29 et 30 juin à l'initiative du député de Rousseau, Louis-Charles Thouin.

Le bureau du premier ministre était au courant de l'exercice, mais n'était pas invité à cette rencontre.

Les députés ont rédigé un rapport de constats et de recommandations qui a été présenté au premier ministre par la suite.

Cette liste doit être présentée à tous les membres du caucus lors de leur rencontre avec François Legault, jeudi.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur cette rencontre d'élus caquistes jeudi au micro de Patrick Lagacé.