 Aller au contenu
Sports
Partout au pays

Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés

par 98.5

0:00
5:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 août 2025 06:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Air Canada: les organisateurs d'événements sportifs préoccupés
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le conflit de travail qui se dessine entre Air Canada et ses 10 000 agents de bord impacte non seulement les voyageurs, mais également les organisateurs d'événements sportifs à travers le pays, comme le Montréal Beach Pro Tour 2025 ou encore les Jeux du Canada.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque faire le point vendredi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • La défaite de Félix Auger-Aliassime contre Jannik Sinner à Cincinnati;
  • Le championnat BMW de golf;
  • Fin de saison de l’Alliance de Montréal.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
Les amateurs de sports avec Evelyne Audet
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
0:00
9:07
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
Le Québec maintenant
«On sent souvent que Félix Auger-Aliassime abandonne»-Jeremy Filosa
0:00
4:36

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Musique
Le Montréalais Kaytranada offre l'album «Ain’t No Damn Way!»
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Liens entre SNC-Lavalin et la famille Khadafi
Corruption: Jacques Lamarre déclaré coupable par l'Ordre des ingénieurs
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
L’OQLF fait marche arrière
Burgundy Lion: «On a finalement statué que l'affichage était conforme»
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Sommet attendu entre Trump et Poutine
«Beaucoup d'Ukrainiens me disent qu'ils sont prêts à geler la ligne de front»
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Certains croient qu'il a été recruté par le KGB
Rencontre en Alaska: «Trump mange dans la main de Vladimir Poutine»
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Le Québécois est avec sa famille
Coincé en Belgique: «Ça pourrait coûter jusqu'à 20 000$ revenir au Canada»
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Grève imminente des agents de bord
Air Canada: «Les vacances tournent au cauchemar pour beaucoup de gens»
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
À Québec
Caucus de la CAQ: «Ça ne s'est pas déroulé de façon aussi serrée»
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Ali dit finalement la vérité dans une vidéo
Un Montréalais admet qu'il a été brûlé en commettant un incendie criminel
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Lagacé le metin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du vendredi 15 août
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Musique
Festival Lasso: «Pour s'imprégner de la musique country»
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Impasse dans les négociations
Conflit: «Des milliers de passagers d'Air Canada se retrouvent le bec à l'eau»
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Guerre pour le contrôle des stupéfiants
Blood Family Mafia: la SQ découvre une cache de dynamite à Portneuf
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
Tournoi de Cincinnati
Malmené par Sinner, Auger-Aliassime n'a jamais été dans le coup
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00