 Aller au contenu
Hockey
6e équipe féminine universitaire

Ne risque-t-on pas de diluer le talent?

par 98.5 Sports

0:00
9:24

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 14 août 2025 20:53

Avec

Evelyne Audet
Evelyne Audet
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
Ne risque-t-on pas de diluer le talent?
Danièle Sauvageau / Cogeco Média

Lors du tournoi de golf caritatif de Serge Savard plus tôt cette semaine, on a annoncé un don de 6 millions $ pour permettre à l’Université de Sherbrooke (Vert et Or) de créer des équipes de hockey - femmes et hommes - dès 2027.

Écoutez Danièle Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal et analyste hockey au réseau Cogeco, commenter la situation au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'annonce de la nouvelle en a surpris plusieurs
  • L'ajout d’une sixième équipe universitaire au Québec suscite des inquiétudes sur la dilution du talent en raison du bassin limité de joueuses
  • Est-ce que cela risque de nuire à l’excellence du réseau?
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Charles Martin, le gardien devenu défenseur
Les amateurs de sports
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
0:00
8:17
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
Les amateurs de sports
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
0:00
5:03

Dernièrement dans Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

Voir tout
«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
Jules Anthony-Vilsaint échangé à Toronto
«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
Olivier Rodrigue quitte pour la KHL
Samuel Montembeault: seul gardien québécois actif dans la LNH
Comment s'entraîner dans des conditions étouffantes?
Été caniculaire
Comment s'entraîner dans des conditions étouffantes?
«Le défi, c'est d'assurer la pérénnité» -Annie Larouche
Les Roses de Montréal
«Le défi, c'est d'assurer la pérénnité» -Annie Larouche
Jhoan Duran: la nouvelle sensation des Phillies
Des rapides à 103 milles à l'heure
Jhoan Duran: la nouvelle sensation des Phillies
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
Nouveau contrat pour Lane Hutson
«Je pense que le Canadien aimerait s'entendre un an à l'avance»
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
Volleyball de plage à Montréal
«C'est une super belle vitrine d'avoir les meilleurs chez nous»
«Un match plus compliqué sur sa deuxième balle de service« -Sylvain Bruneau
Auger-Aliassime écrasé par Jannik Sinner
«Un match plus compliqué sur sa deuxième balle de service« -Sylvain Bruneau
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
Nouveau membre du Rocket de Laval
Charles Martin, le gardien devenu défenseur
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
Les Blue Jays toujours au sommet
«On a un héros différent chaque soir» -Jasmin Roy
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Chez les 15-29 ans
«Deux fois moins de jeunes s'intéressent aux sports qu'avant» -Alexandre Pratt
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
Pour des bonnes causes
Place au Pro-Am Sun Life à Québec
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Parmi les 9 Masters 1000
«Montréal est celui qui a le plus de retard au niveau infrastructures»
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
Préposé à l'équipement
Les défis de Caleb Cormier avec les Saguenéens
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00