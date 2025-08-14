6e équipe féminine universitaire

Lors du tournoi de golf caritatif de Serge Savard plus tôt cette semaine, on a annoncé un don de 6 millions $ pour permettre à l’Université de Sherbrooke (Vert et Or) de créer des équipes de hockey - femmes et hommes - dès 2027.

Écoutez Danièle Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal et analyste hockey au réseau Cogeco, commenter la situation au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés