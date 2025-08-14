 Aller au contenu
Soccer
Jules Anthony-Vilsaint échangé à Toronto

«Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

0:00
11:42

Entendu dans

Les amateurs de sports avec Evelyne Audet

le 14 août 2025 20:51

Avec

Evelyne Audet
Jules Anthony Vilsaint a été échangé à Toroton par le FC Montréal. / AP Photo/Michael Wyke

Le CF Montréal a échangé Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC en retour de Matty Longstaff.

Le Québécois quitte donc pour l'ennemi juré de l'Impact. Est-ce une bonne ou une mauvaise transaction?

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer Patrice Bernier commenter cet échange au micro d'Evelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Bernier se veut lucide en commentant l'échange.

«Des fois, la meilleure chose, c'est d'être ailleurs parce que, peut-être que tu as besoin des nouveaux yeux. [...] C'est un échange, je pense, qui va porter fruit au jeune. Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité. Et le CF Montréal est allé chercher, dénicher un joueur dont ils ont grandement besoin, du moins à la position.»

Patrice Bernier

Les sujets discutés

  • Les difficultés de Vilsaint à s’imposer sous Laurent Courtois et Marco Donadel
  • L’impact des blessures et les contraintes de statut international en MLS
  • La confiance accordée à l’entraîneur intérimaire Marco Donadel
  • Le départ du directeur soccer, Corey Wray, marquant une période de transition pour le CF Montréal
