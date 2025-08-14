Jules Anthony-Vilsaint échangé à Toronto

Le CF Montréal a échangé Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC en retour de Matty Longstaff.
Le Québécois quitte donc pour l'ennemi juré de l'Impact. Est-ce une bonne ou une mauvaise transaction?
Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer Patrice Bernier commenter cet échange au micro d'Evelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Bernier se veut lucide en commentant l'échange.
«Des fois, la meilleure chose, c'est d'être ailleurs parce que, peut-être que tu as besoin des nouveaux yeux. [...] C'est un échange, je pense, qui va porter fruit au jeune. Je crois qu'il a besoin d'une nouvelle opportunité. Et le CF Montréal est allé chercher, dénicher un joueur dont ils ont grandement besoin, du moins à la position.»
Les sujets discutés
- Les difficultés de Vilsaint à s’imposer sous Laurent Courtois et Marco Donadel
- L’impact des blessures et les contraintes de statut international en MLS
- La confiance accordée à l’entraîneur intérimaire Marco Donadel
- Le départ du directeur soccer, Corey Wray, marquant une période de transition pour le CF Montréal