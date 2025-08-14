Jules Anthony-Vilsaint échangé à Toronto

Le CF Montréal a échangé Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC en retour de Matty Longstaff.

Le Québécois quitte donc pour l'ennemi juré de l'Impact. Est-ce une bonne ou une mauvaise transaction?

Écoutez l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer Patrice Bernier commenter cet échange au micro d'Evelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Bernier se veut lucide en commentant l'échange.