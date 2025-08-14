Olivier Rodrigue quitte pour la KHL

Le gardien de but des Oilers d'Edmonton Olivier Rodrigue a signé un contrat pour évoluer en KHL lors de la prochaine saison.
Avec la retraite de Marc-André Fleury, il ne reste qu'un gardien québécois régulier dans la Ligue nationale de hockey: Samuel Montembeault avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez Stéphane Waite, depuis la France, commenter cette situation au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Olivier Rodrigue quitte la LNH pour la KHL: Waite n'est pas surpris
- Le déclin des gardiens québécois dure depuis plus de 20 ans
- «En 2003-2004, 22 gardiens québécois ont disputé au moins un match dans la LNH»
- Un système de développement inadéquat
- La nécessité de former de meilleurs athlètes
- Des progrès récents dans la LHJMQ sont mesurables