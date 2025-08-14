Auger-Aliassime écrasé par Jannik Sinner

Félix-Auger Aliassime s'est fait démolir 6-0 et 6-2 par l'Italien Jannik Sinner, jeudi, en quarts de finale du tournoi de tennis de Cincinnati.
Il n'y a pas de honte à s'incliner face au premier joueur mondial, mais tout est dans la manière.
Écoutez l'entraîneur de tennis et analyste Sylvain Bruneau commenter cette performance au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bruneau se dit surpris du résultat, tant Félix jouait bien à Cincinnati;
- «Plus compliqué sur sa deuxième balle de service»;
- Depuis le début de l'année, Auger-Aliassime a quand même deux titres;
- Les bourses sur les Masters 1000 sont à la hausse pour les joueurs.