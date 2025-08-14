Auger-Aliassime écrasé par Jannik Sinner

Félix-Auger Aliassime s'est fait démolir 6-0 et 6-2 par l'Italien Jannik Sinner, jeudi, en quarts de finale du tournoi de tennis de Cincinnati.

Il n'y a pas de honte à s'incliner face au premier joueur mondial, mais tout est dans la manière.

Écoutez l'entraîneur de tennis et analyste Sylvain Bruneau commenter cette performance au micro d'Évelyne Audet, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés