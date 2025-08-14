 Aller au contenu
Société
Un public varié

Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité

par 98.5

0:00
15:45

Entendu dans

Radio textos

le 14 août 2025 11:20

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité
Les technologies qui transforment l’univers de la sexualité / Franz12 / Adobe Stock

Réalité virtuelle, robots sexuels et partenaires artificiels, on s’intéresse aux technologies qui transforment l’univers de la sexualité.

Écoutez le professeur associé au Département de sexologie de l’UQAM et chercheur au Kinsey Institute de l’Université de l’Indiana, co-organisateur du congrès international L’amour et le sexe avec les robots, Simon Dubé, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On traite de l'adoption croissante de ces nouvelles technologies par un public varié, y compris la génération Z.

On aborde aussi le congrès international «L'amour et le sexe avec les robots» à l’UQAM, abordant les enjeux scientifiques, sociaux et éthiques, ainsi que le potentiel éducatif de l’IA pour l’éducation sexuelle personnalisée et validée.

