Décès de Marc Messier

Le décès foudroyant du grand comédien québécois Marc Messier à l'âge de 78 ans est au coeur du tour d'horizon de Philippe Cantin mercredi.

Sa disparition suscite une immense vague de tristesse partout au Québec, où le milieu culturel pleure un «géant» au talent immense et d'une grande gentillesse.

Écoutez l'animateur de Cantin le matin et la journaliste Caroline Bertrand lui rendre un vibrant hommage.

Par ailleurs, l'animateur revient sur l'hommage émotif rendu mardi au Centre Bell au policier Mohamed Lamine Benradouane, décédé en devoir.

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