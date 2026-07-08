Kim-Ly Nguyen, une mère de famille, raconte sur l'épreuve bouleversante vécue par les siens lorsque sa fille de six ans, Eileen, a été diagnostiquée avec un cancer du cerveau.

Du jour au lendemain, alors que sa fille brillait à l'école, les premiers symptômes ont mené la famille à l'urgence, changeant leur vie à jamais.

Écoutez le vibrant témoignage de Kim-Ly Nguyen, mercredi, à l'émission Cantin le matin.

Après trois neurochirurgies pour retirer la masse tumorale, la famille a dû s'envoler pour la ville de Caen, en France, afin de recevoir des traitements spécialisés en protonthérapie.

Kim-Ly Nguyen décrit ce traitement, une forme de radiothérapie ciblée à l'aide de protons pour désintégrer les résidus de la tumeur.

Aujourd'hui, Eileen va très bien. Elle a gardé sa résilience, sa curiosité et sa joie de vivre d'enfant.