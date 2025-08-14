On déplore cet été une hausse des accidents mortels sur les routes du Québec. Les statistiques révèlent 45 décès durant les vacances de la construction, le pire bilan en dix ans.

Écoutez l'expert en conduite Michelin, Carl Nadeau, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On évoque les facteurs comme l’état dégradé des routes, la distraction due aux technologies et les comportements imprudents en matière de vitesse, d'occupation abusive de la voie de gauche et de non-respect des zones de travaux.

On souligne l’importance du respect des règles et de l’entretien routier pour la sécurité, notamment des motocyclistes.