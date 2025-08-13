Selon Jacques Dussault

Jacques Dussault a été entraîneur-chef de la Machine de Montréal, entraîneur-chef adjoint avec les Alouettes de Montréal et entraîneur de la défensive chez les Concordes de Montréal. Sans compter les Carabins de Montréal et d'autres équipes..
Écoutez Jacques Dussault, maintenant à la retraite, parler de l'ensemble de sa carrière, de sa santé et du football actuel avec l'animateur Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Sa retraite à Val-David
- Le cancer qui l'a affligé ces dernières années
- Il regarde encore des matchs, mais «surtout au niveau stratégique»
- Ses dernières années comme entraîneur l'ont été dans une école secondaire
- Ce qui l'impressionne, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la Ligue canadienne
- Laurent Duvernay-Tardif a faussé les données, tellement il a été une exception
- Comment les Alouettes doivent gérer la situation avec leurs blessés?