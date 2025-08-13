 Aller au contenu
Football
Selon Jacques Dussault

«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»

par 98.5 Sports

0:00
14:19

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 13 août 2025 21:53

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
«Le plus remarquable, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la LCF»
Jacques Dussault du temps de la Machine de Montréal, en 1991 / PC/Ryan Remiorz

Jacques Dussault a été entraîneur-chef de la Machine de Montréal, entraîneur-chef adjoint avec les Alouettes de Montréal et entraîneur de la défensive chez les Concordes de Montréal. Sans compter les Carabins de Montréal et d'autres équipes..

Écoutez Jacques Dussault, maintenant à la retraite, parler de l'ensemble de sa carrière, de sa santé et du football actuel avec l'animateur Jean-François Baril, à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Sa retraite à Val-David
  • Le cancer qui l'a affligé ces dernières années
  • Il regarde encore des matchs, mais «surtout au niveau stratégique»
  • Ses dernières années comme entraîneur l'ont été dans une école secondaire
  • Ce qui l'impressionne, c'est le nombre de Québécois qui jouent dans la Ligue canadienne
  • Laurent Duvernay-Tardif a faussé les données, tellement il a été une exception
  • Comment les Alouettes doivent gérer la situation avec leurs blessés?
