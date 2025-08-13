 Aller au contenu
Bonsoir les sportifs

L'actualité sportive commentée par Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

le 13 août 2025 21:36

Jean-Francois Baril
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive à Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Une blessure grave subie par Miguel Amaya, des Cubs de Chicago;
  • Ça ne va pas bien pour les Blue Jays
  • George Springer va recommencer à jouer en fin de semaine, à Buffalo;
  • Alouettes de Montréal: le nom de McLeod Bethel-Thompson placé sur la liste des blessés;
  • Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes;
  • Tennis: Félix Auger-Aliassime affrontera Jannik Sinner en quarts de finale à Cincinnati;
  • Le CF Montréal échange Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC contre Matthew Longstaff;
  • Lugan Dort présentera le trophée Larry O’Brien à Montréal-Nord le 21 août.
