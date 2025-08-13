Écoutez l'animateur Jean-François Baril et le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive à Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une blessure grave subie par Miguel Amaya, des Cubs de Chicago;
- Ça ne va pas bien pour les Blue Jays
- George Springer va recommencer à jouer en fin de semaine, à Buffalo;
- Alouettes de Montréal: le nom de McLeod Bethel-Thompson placé sur la liste des blessés;
- Caleb Evans sera le quart partant des Alouettes;
- Tennis: Félix Auger-Aliassime affrontera Jannik Sinner en quarts de finale à Cincinnati;
- Le CF Montréal échange Jules-Anthony Vilsaint au Toronto FC contre Matthew Longstaff;
- Lugan Dort présentera le trophée Larry O’Brien à Montréal-Nord le 21 août.