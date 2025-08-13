Le Rocket de Laval a un nouveau joueur Charles Martin. Un défenseur... qui n'en a pas toujours été un.
Écoutez Charles Martin, nouveau membre du Rocket de Laval, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Comment Charles Martin, ancien gardien de but, est devenu défenseur;
- Tous niveaux confondus, Martin a joué les Bastions de Blainville, les Wranglers de Calgary, avec le Junior 3A à Saint-Jérôme, en Saskatchewan et à l’Université de Wisconsin;
- Il a signé un contrat à deux volets avec le Rocket de Laval et les Lions de Trois-Rivières, revenant au Québec après dix ans
- Martin attribue sa persévérance à sa passion pour le hockey, citant l’influence de vétérans comme Tyson Barrie et Jarred Tinordi.