Parmi les 9 Masters 1000

Victoire de Félix Auger-Aliassime, vente majeure des Celtics de Boston et retard dans les infrastructures de tennis à Montréal. Ce ne sont pas les sujets d'intérêts qui manquent à commenter pour Hugues Léger.
Écoutez Hugues Léger, spécialiste de tennis et de marketing sportif, parler des retards d'investissements au stade IGA, à Montréal.
Les sujets discutés
- Félix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à Cincinnati et il a rendez-vous avec Jannik Sinner;
- La vente des Celtics de Boston est confirmée pour 6,1 milliards $
- L’importance des investissements dans les infrastructures: 250 millions $ à Cincinnati et 60 millions d’euros à Rome;
- Le retard du stade IGA de Montréal, malgré un record d’assistance de 287 000 spectateurs;
- La pression croissante de l’ATP et de la WTA pour moderniser le site afin de conserver le Masters 1000 à Montréal.