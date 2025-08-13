Parmi les 9 Masters 1000

Victoire de Félix Auger-Aliassime, vente majeure des Celtics de Boston et retard dans les infrastructures de tennis à Montréal. Ce ne sont pas les sujets d'intérêts qui manquent à commenter pour Hugues Léger.

Écoutez Hugues Léger, spécialiste de tennis et de marketing sportif, parler des retards d'investissements au stade IGA, à Montréal.

Les sujets discutés