Préposé à l'équipement d'une équipe de hockey n'est jamais un travail facile. Et ça va être encore plus compliqué lors du camp des Saguenéens de Chicoutimi.
Écoutez Caleb Cormier, originaire du Nouveau-Brunswick, et préposé à l’équipement chez les Saguenéens de Chicoutimi, parler de cette situation précise.
Les sujets discutés
- Un camp difficile en raison des rénovations dans le centre Georges-Vézina;
- Les pratiques se feront à l'Université du Québec à Chicoutimi;
- Le changement de fournisseur d'équipement (de CCM à Bauer) annonce des maux de tête pour les préposés;
- Cormier a travaillé avec les Wildcats de Moncton et il a eu droit à un stage avec le Lightning de Tampa Bay.