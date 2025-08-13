Avec Marc Legault à la description

Dès la saison prochaine, les matchs des Sénateurs d'Ottawa seront radiodiffusés sur les ondes du 104,7, en Outaouais, au sein du réseau Cogeco.

Et c'est Marc Legault qui sera le descripteur de ces rencontres, une première depuis 2012.

Écoutez Marc Legault au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

