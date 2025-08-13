Avec Marc Legault à la description

Dès la saison prochaine, les matchs des Sénateurs d'Ottawa seront radiodiffusés sur les ondes du 104,7, en Outaouais, au sein du réseau Cogeco.
Et c'est Marc Legault qui sera le descripteur de ces rencontres, une première depuis 2012.
Écoutez Marc Legault au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Hormis Legault, les noms du reste de l’équipe de diffusion, dont les analystes, seront dévoilés la semaine prochaine;
- Un retour pour le hockey des Sénateurs au 104.7 depuis 2012;
- «Pour moi, qui ai baigné dans le hockey et les médias, c'est un petit rêve qui se réalise».