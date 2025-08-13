Chronique politique

La ministre fédérale de l’Industrie et du Développement économique, Mélanie Joly, fait l'objet de critiques importantes pour avoir entériné la décision du CRTC de maintenir une politique limitant la concurrence des télécommunications.

Écoutez Antonine Yaccarini expliquer, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp, cette décision qui affecte le coût de la vie des consommateurs.