Chronique politique

La ministre fédérale de l’Industrie et du Développement économique, Mélanie Joly, fait l'objet de critiques importantes pour avoir entériné la décision du CRTC de maintenir une politique limitant la concurrence des télécommunications.
Écoutez Antonine Yaccarini expliquer, mercredi, au micro de Catherine Beauchamp, cette décision qui affecte le coût de la vie des consommateurs.
«On dirait qu'on a essayé de faire passer ça un peu sous le radar. Mais quand on voit que les gros joueurs et les petits joueurs de l'industrie sont mécontents, c'est quand même un drapeau jaune. Pour madame Joly, c'est un peu son premier test comme ministre de l'Industrie.»