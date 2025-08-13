 Aller au contenu
Arts et spectacles
«Tu me rends bête»

Gims et Damso présentent leur collaboration

par 98.5

0:00
7:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2025 16:51

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Gims et Damso présentent leur collaboration
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Les rappeurs français Gims et Damso ont présenté mercredi leur collaboration, Tu me rends bête, dont la sortie officielle est prévue vendredi.

Déjà viral sur TikTok, l'extrait a été vu plus de 5 millions de fois en 24h.

Écoutez Anaïs Guertin-Lavoie présenter les nouvelles culturelles avec Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • «Tu me rends bête», de Gims et Damso;
  • La série Papa, sur Unis TV, aborde le désir de paternité d’un homosexuel, dès le 21 août;
  • Le festival Lost River, dirigé par Patrick Watson et Moment Factory, se déroule dans la forêt de Wentworth Nord
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
Lagacé le matin
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
0:00
12:38
«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
Lagacé le matin
«Ça s'est fait naturellement, comme un long continuum de travail» -Sophie Fouron
0:00
10:58

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
12e édition
La Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est de retour
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
Québec investit 500 millions $
«Pourquoi 500 millions $ dans Innergex?» -Michèle Boisvert
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Rencontre avant-sommet
«Une semi-victoire pour Vladimir Poutine» -Guillaume Lavoie
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
Chronique politique
Concurrence des télécommunications: la ministre Joly fait face aux critiques
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
Gros remaniement ministériel en vue
«François Legault n'a plus rien à perdre» -Nathalie Normandeau
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
Actualités sportives
McLeod Bethel-Thompson s'ajoute à la liste des blessés des Alouettes
Depuis la pandémie de COVID-19, les problèmes digestifs sont à la hausse
Santé
Depuis la pandémie de COVID-19, les problèmes digestifs sont à la hausse
Une vidéo de recrutement du ICE fait polémique
Images d'arrestations assez violentes
Une vidéo de recrutement du ICE fait polémique
«Certains ministres étaient plus nerveux que d'autres» -Louis Lacroix
Le Québec maintenant
«Certains ministres étaient plus nerveux que d'autres» -Louis Lacroix
Moins de 10 % des 15-29 ans regardent du sport sur une base quotidienne
Étude sur les habitudes des jeunes
Moins de 10 % des 15-29 ans regardent du sport sur une base quotidienne
Les Backstreet Boys prolongent leur résidence à Las Vegas
Musique
Les Backstreet Boys prolongent leur résidence à Las Vegas
«Il refuse que le mot viol soit prononcé dans son cas» -Henry Arnaud
Un possible 3e procès pour Harvey Weinstein
«Il refuse que le mot viol soit prononcé dans son cas» -Henry Arnaud
Air Canada: «Beaucoup de gens n'auront pas d'alternative» -Jacob Charbonneau
Impasse dans les négos avec les agents de bord
Air Canada: «Beaucoup de gens n'auront pas d'alternative» -Jacob Charbonneau
La Caisse de dépôt et de placement bat son indice de référence
Pour les six premiers mois de 2025
La Caisse de dépôt et de placement bat son indice de référence
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00