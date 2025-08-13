Les rappeurs français Gims et Damso ont présenté mercredi leur collaboration, Tu me rends bête, dont la sortie officielle est prévue vendredi.

Déjà viral sur TikTok, l'extrait a été vu plus de 5 millions de fois en 24h.

