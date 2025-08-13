 Aller au contenu
Économie
Secteur éolien

500 M$ dans Innergex: «Je me questionne beaucoup sur cette transaction»

par 98.5

0:00
17:34

Entendu dans

La commission

le 13 août 2025 13:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
500 M$ dans Innergex: «Je me questionne beaucoup sur cette transaction»
Québec injecte un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation dans le fabricant québécois d'énergie verte Innergex. / m.bonotto / Adobe Stock

Québec injecte un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation dans le fabricant québécois d'énergie verte Innergex.

Innergex a été racheté récemment par La Caisse (CDPQ) au coût de 9 milliards de dollars pour la mettre à l'abri d'une offre d'achat hostile formulée par un groupe américain.

Radio-Canada explique que La Caisse a d'abord racheté pour 556 millions la participation de 20% que détenait Hydro-Québec dans l'entreprise de Longueuil.

Innergex est spécialisée, entre autres, dans la production d'énergie éolienne et solaire. 

Écoutez le professeur agrégé et spécialiste en politique énergétique au HEC, Pierre-Olivier Pineau, commenter la situation à La commission.

«Je me questionne beaucoup sur cette transaction-là. Investissement Québec est là pour investir dans des entreprises qui peuvent aider le développement du Québec [...] C'est un peu normal que le gouvernement essaie d'aller soutenir des secteurs en développement parce qu'il faut les aider au départ. [...] Une aide gouvernementale peut être bienvenue, mais dans le secteur éolien, on n'est plus dans un secteur en développement. C'est un secteur qui a atteint une maturité.»

Pierre-Olivier Pineau

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
Le Québec maintenant
90% des produits canadiens franchissent la frontière sans droits de douane
0:00
7:12
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
La commission
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
0:00
7:32

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Épiceries indépendantes: «Ça met de la pression sur les prix à la baisse»
Le bénéfice net et les ventes de Metro en hausse
Épiceries indépendantes: «Ça met de la pression sur les prix à la baisse»
Projet de souveraineté: «On nous le vend souvent comme une baguette magique»
L'idée fait son chemin chez les jeunes
Projet de souveraineté: «On nous le vend souvent comme une baguette magique»
«Une pression très forte sur Air Canada pour corriger le tir» -Marc Ranger
Salaire des agents de bord
«Une pression très forte sur Air Canada pour corriger le tir» -Marc Ranger
Enfin de la pluie dans le grand Montréal!
Front froid
Enfin de la pluie dans le grand Montréal!
La Caisse affiche un meilleur rendement que prévu
La bonne nouvelle du jour
La Caisse affiche un meilleur rendement que prévu
Attraction des moustiques vers les humains: «C'est souvent le microbiote»
Quels sont les facteurs?
Attraction des moustiques vers les humains: «C'est souvent le microbiote»
Pourquoi le souverainisme connaît-il une montée en popularité chez les jeunes?
Discussion
Pourquoi le souverainisme connaît-il une montée en popularité chez les jeunes?
«J'essaie de lire au moins deux livres par mois» -Jean-François Lisée
Le 12 août, j'achète un livre québécois
«J'essaie de lire au moins deux livres par mois» -Jean-François Lisée
Besoins en pluie: «C'est vraiment quelque chose d'urgent» -Pascal Forest
Canicules
Besoins en pluie: «C'est vraiment quelque chose d'urgent» -Pascal Forest
Compressions budgétaires: «C'est vraiment le chaos» -Katia Leliève
La CSN demande que la CAQ priorise l'éducation
Compressions budgétaires: «C'est vraiment le chaos» -Katia Leliève
«François Legault, c'est le parti, c'est l'homme de la CAQ, c'est son bébé»
Son parti est en déroute
«François Legault, c'est le parti, c'est l'homme de la CAQ, c'est son bébé»
Revoir le réseau cyclable: «Peut-être que ça satisferait un certain électorat»
Ensemble Montréal veut un audit
Revoir le réseau cyclable: «Peut-être que ça satisferait un certain électorat»
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
La commission
Hydro-Québec: les demandes en électricité explosent en raison des canicules
SAAQclic: «C'est toute une culture à changer» -Luc Ferrandez
Projets informatiques et dépassement de coûts
SAAQclic: «C'est toute une culture à changer» -Luc Ferrandez
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00