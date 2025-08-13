Québec injecte un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation dans le fabricant québécois d'énergie verte Innergex.
Innergex a été racheté récemment par La Caisse (CDPQ) au coût de 9 milliards de dollars pour la mettre à l'abri d'une offre d'achat hostile formulée par un groupe américain.
Radio-Canada explique que La Caisse a d'abord racheté pour 556 millions la participation de 20% que détenait Hydro-Québec dans l'entreprise de Longueuil.
Innergex est spécialisée, entre autres, dans la production d'énergie éolienne et solaire.
Écoutez le professeur agrégé et spécialiste en politique énergétique au HEC, Pierre-Olivier Pineau, commenter la situation à La commission.
«Je me questionne beaucoup sur cette transaction-là. Investissement Québec est là pour investir dans des entreprises qui peuvent aider le développement du Québec [...] C'est un peu normal que le gouvernement essaie d'aller soutenir des secteurs en développement parce qu'il faut les aider au départ. [...] Une aide gouvernementale peut être bienvenue, mais dans le secteur éolien, on n'est plus dans un secteur en développement. C'est un secteur qui a atteint une maturité.»