Secteur éolien

Québec injecte un demi-milliard de dollars pour acquérir une participation dans le fabricant québécois d'énergie verte Innergex.

Innergex a été racheté récemment par La Caisse (CDPQ) au coût de 9 milliards de dollars pour la mettre à l'abri d'une offre d'achat hostile formulée par un groupe américain.

Radio-Canada explique que La Caisse a d'abord racheté pour 556 millions la participation de 20% que détenait Hydro-Québec dans l'entreprise de Longueuil.

Innergex est spécialisée, entre autres, dans la production d'énergie éolienne et solaire.

Écoutez le professeur agrégé et spécialiste en politique énergétique au HEC, Pierre-Olivier Pineau, commenter la situation à La commission.