Le témoignage de Jonathan Trudeau fait réagir

Notre collègue Jonathan Trudeau, chroniqueur politique au 98.5 et animateur au FM93, a révélé souffrir d’anxiété paralysante dans une publication Facebook qui a fait réagir.

Sa sortie a été saluée par des spécialistes qui ont rappelé l’importance de briser les tabous entourant la santé mentale, notamment chez les hommes.

Écoutez le témoignage de l'auteur-compositeur-interprète Stefie Shock, qui souffre lui-même d’anxiété, ainsi que les commentaires de la psychologue et copropriétaire de la clinique d’anxiété de Laval, Myra Gravel Crevier, mercredi, à Radio textos.

La conversation aborde les traitements (anxiolytiques, thérapie cognitive-comportementale (TCC)) et l’évolution sociétale vers une meilleure compréhension et acceptation de l’anxiété, qui touche environ 20 % de la population.

Les ressources comme les CLSC, Info-Santé et les organismes communautaires sont recommandées pour obtenir de l’aide.