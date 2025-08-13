Souvent une «perte de temps»

Dans le cadre de sa chronique, l'homme d'affaires et entrepreneur Nicolas Duvernois critique l’inefficacité des réunions en entreprise.

Les réunions improductives feraient perdre jusqu'à 37 milliards de dollars aux États-Unis, selon diverses études.

Il évoque l’augmentation des réunions depuis la pandémie de 2020, le micromanagement, et l’impact négatif sur la productivité et la santé mentale.

Écoutez le fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mercredi, à Radio textos.