Entre le 11 et le 13 juin 2024, trois accidents mortels impliquant des quadriporteurs ont eu lieu au Québec.

Ces événements soulèvent des questionnements sur la question de la sécurité des personnes à mobilité réduite qui utilisent des fauteuils roulants électriques.

Écoutez la cofondatrice du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier, et le directeur des relations avec la communauté et la sécurité routière à CAA-Québec, André Durocher, aborder l'absence d’uniformité réglementaire, la vitesse excessive et l’augmentation de 60% des accidents, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Ils appellent à une meilleure éducation, à l’uniformisation des règles et à une sensibilisation accrue.