Après avoir écouté les citoyens de Beauport

Le premier ministre François Legault tiendra mercredi un important conseil des ministres à Québec à la suite de la défaite lors de l'élection partielle dans la circonscription d'Arthabaska-L'Érable.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder la stratégie politique du premier ministre et de la CAQ pour le futur, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il revient aussi sur la visite non médiatisée de François Legault dans un centre commercial de Beauport pour écouter directement les citoyens.

Autre sujet traité: