En dépit d'écarts de conduite

Contrairement au tennis ou au baseball, l'intelligence artificielle n'a guère d'impact au hockey, notamment dans le domaine de l'arbitrage.
En revanche, le hockey amateur a plus que jamais besoin d'arbitres.
Écoutez Marc Maisonneuve, directeur des officiels de la sécurité des joueurs chez Hockey Québec, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'impact limité de l'intelligence artificielle sur le hockey, notamment au niveau mineur
- L'importance du soutien aux arbitres dans leurs premières années
- L'augmentation du recrutement de jeunes arbitres après la pandémie
- Les défis liés à la gestion des émotions et des comportements négatifs des parents lors des matchs
- Les histoires positives sont légion dans le hockey mineur