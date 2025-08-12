Le journaliste Jeremy Filosa était présent au Club de golf Le Mirage, mardi, lors du tournoi de golf invitation Serge Savard qui a réuni les retrouvailles des membres d'Équipe Canada 1976.

Écoutez Jeremy Filosa parler de ces retrouvailles et nous faire entendre les déclarations de vedettes présentes sur place en compagnie de Louis Jean, Aux amateurs de sports.

Les sujets discutés