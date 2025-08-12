 Aller au contenu
Hockey
Équipe Canada 1976

Une équipe hors du commun passée à l'histoire

par 98.5 Sports

0:00
5:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2025 19:02

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Louis Jean
Louis Jean
Une équipe hors du commun passée à l'histoire
Bobby Orr et Serge Savard à l'avant-plan devant Bobby Clarke et Darryl Sittler. / PC/Christine Muschi

Le journaliste Jeremy Filosa était présent au Club de golf Le Mirage, mardi, lors du tournoi de golf invitation Serge Savard qui a réuni les retrouvailles des membres d'Équipe Canada 1976.

Écoutez Jeremy Filosa parler de ces retrouvailles et nous faire entendre les déclarations de vedettes présentes sur place en compagnie de Louis Jean, Aux amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'héritage de cette équipe incomparable
  • L'entrevue en français avec Scotty Bowman, toujours solide à 90 ans
  • Le regard de Bob Gainey sur l'édition actuelle des Canadiens
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Controverse?: «Je trouve ça complètement bidon» -Nicolas Cloutier
Les amateurs de sports
Controverse?: «Je trouve ça complètement bidon» -Nicolas Cloutier
0:00
13:37
Ligue de hockey Living Sisu: «Ça patine et c'est intense» -Olivier Gervais
Les amateurs de sports
Ligue de hockey Living Sisu: «Ça patine et c'est intense» -Olivier Gervais
0:00
10:54

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Arbitrage: «On a plus d'histoires positives que négatives» -Marc Maisonneuve
En dépit d'écarts de conduite
Arbitrage: «On a plus d'histoires positives que négatives» -Marc Maisonneuve
«L'arbitrage ne peut pas vivre dans un monde parallèle» -J-F Arsenault
Intelligence artificielle au baseball
«L'arbitrage ne peut pas vivre dans un monde parallèle» -J-F Arsenault
«C'est le démembrement d'une culture» -André Harmegnie
L'Omnium Banque Nationale sans juges de lignes
«C'est le démembrement d'une culture» -André Harmegnie
«C'est la plus grande équipe de tous les temps» -Serge Savard
Équipe Canada 1976
«C'est la plus grande équipe de tous les temps» -Serge Savard
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
Sommet des femmes
Comment créer des opportunités pour les jeunes femmes dans le sport?
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Transferts importants dans la MLS
«Beaucoup de clubs ont compris qu'ils n'ont plus le choix» -Wandrille Lefèvre
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Implication dans le sport
Roch Voisine, le tournoi de golf caritatif et la Victoire
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Nouvel amphithéâtre
Les Sénateurs d'Ottawa achètent le terrain des Plaines LeBreton
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
Menaces liées au paris sportifs
Les athlètes de sports individuels sont plus ciblés
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
Le Canada bat la Finlande
On parle de la coupe Hlinka-Gretzky
«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger
Contrat de 7,7 milliards $ pour la UFC
«Toutes les plateformes se lancent dans la diffusion en direct» -Hugues Leger
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Toujours au sommet de la Ligue américaine
L'impressionnante et inattendue saison des Blue Jays
Vidéo
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
De 18h30 à minuit
Du sport mur à mur avec les Amateurs de sports et Bonsoir les sportifs
Regarder19:50Mario Langlois
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
La grande entrevue
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00