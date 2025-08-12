Équipe Canada 1976

La sixième édition de l'invitation Serge Savard présentée au club de golf Le Mirage, mardi, a été tout sauf ordinaire.

Pour l'occasion, l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal Serge Savard avait réuni les joueurs de l'équipe canadienne de hockey de 1976 dont 18 membres sont au Temple de la Renommée.

De plus, le tournoi caritatif a mené à un investissement de 6 millions $ pour la création d'un programme de hockey universaire - homme et femmes - pour l'Université de Sherbrooke.

