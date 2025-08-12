La sixième édition de l'invitation Serge Savard présentée au club de golf Le Mirage, mardi, a été tout sauf ordinaire.
Pour l'occasion, l'ancien capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal Serge Savard avait réuni les joueurs de l'équipe canadienne de hockey de 1976 dont 18 membres sont au Temple de la Renommée.
De plus, le tournoi caritatif a mené à un investissement de 6 millions $ pour la création d'un programme de hockey universaire - homme et femmes - pour l'Université de Sherbrooke.
Écoutez Serge Savard au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un investissement de 6 millions $ pour le hockey du Vert et Or
- L'importance de l'Association avec l'université de Sherbrooke
- Le plaisir de revoir les anciens joueurs d'Équipe Canada 1976
- Bobby Orr, le meilleur de tous, selon Serge Savard
- «Lane Hutson, le plus talentueux depuis Guy Lafleur»
- Qu'est-ce que doit faire le Canadien avec Patrick Laine?