Victoire du PQ dans Arthabaska

C’est le candidat du Parti Québécois, Alex Boissonneault, qui a remporté l'élection partielle dans Arthabaska lundi soir, avec 46,3 % des votes. L’ex-animateur de radio à Québec devient donc le sixième député péquiste.
Que peut-on retenir de cette victoire? Le PQ confirme sa montée dans les sondages et se positionne comme principal parti pour remplacer les caquistes.
Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti Québécois, en discuter, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.
«Je me disais que c'est serré. Un tel résultat, c'est encourageant pour nous. On n'est pas peu fiers. On aborde ça avec humilité, mais en même temps, on a tellement travaillé. Mais moi, j'ai senti 48 h avant que c'était plus favorable qu'on ne le croyait, parce qu'il y a eu un ralliement autour de la candidature d'Alex Boissonneault.»