Victoire du PQ dans Arthabaska

C’est le candidat du Parti Québécois, Alex Boissonneault, qui a remporté l'élection partielle dans Arthabaska lundi soir, avec 46,3 % des votes. L’ex-animateur de radio à Québec devient donc le sixième député péquiste.

Que peut-on retenir de cette victoire? Le PQ confirme sa montée dans les sondages et se positionne comme principal parti pour remplacer les caquistes.

Écoutez Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti Québécois, en discuter, mardi, au micro de Catherine Beauchamp.