Du porte-à-porte à Montréal

Les bâtiments climatisés et les installations aquatiques allongent leurs heures d'ouverture à Montréal pour répondre à la vague de chaleur.

La Ville a par ailleurs activé son deuxième plan d'intervention en chaleur extrême mardi.

Des bouteilles d'eau sont remises aux organismes communautaires qui travaillent dans la rue avec les personnes itinérantes.

Une campagne d'appels automatisés auprès des personnes vulnérables a déjà été réalisée. De nombreux agents sont sur le terrain.

