Du porte-à-porte à Montréal

Société
par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2025 15:29

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Canicule et personnes vulnérables: «Plus d'une centaine d'agents sur le terrain»
Canicule à Montréal: plus d'une centaine d'agents sont sur le terrain et patrouillent dans les bâtiments où il y a des personnes plus vulnérables. / Marc Elias / Adobe Stock

Les bâtiments climatisés et les installations aquatiques allongent leurs heures d'ouverture à Montréal pour répondre à la vague de chaleur.

La Ville a par ailleurs activé son deuxième plan d'intervention en chaleur extrême mardi.

Des bouteilles d'eau sont remises aux organismes communautaires qui travaillent dans la rue avec les personnes itinérantes.

Une campagne d'appels automatisés auprès des personnes vulnérables a déjà été réalisée. De nombreux agents sont sur le terrain.

Écoutez Sébastien Roy, chef de section au Centre de sécurité civile de Montréal, faire le point au Québec maintenant.

«On a une deuxième phase d'activation lorsqu'on a vraiment des températures qui se prolongent, comme c'est le cas actuellement. Donc, on a mis en place, depuis ce matin, des opérations de porte-à-porte qui sont menées conjointement par le SPVM et le Service incendie de Montréal. On a plus d'une centaine d'agents sur le terrain en ce moment qui patrouillent dans les bâtiments où il y a des personnes plus vulnérables...»

Sébastien Roy

