Société
L'industrie doit s'adapter

L'Ozempic force le monde de la restauration à réduire les portions

par 98.5

0:00
14:29

Entendu dans

Radio textos

le 12 août 2025 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'Ozempic force le monde de la restauration à réduire les portions
De plus en plus de restaurants adaptent leurs menus pour les personnes utilisant des médicaments pour la perte de poids, comme l'Ozempic. / annanahabed / Adobe Stock

De plus en plus de restaurants adaptent leurs menus pour les personnes utilisant des médicaments pour la perte de poids, comme l'Ozempic, offrant des plus petites portions comme des mini burgers et des mini cocktails.

Ce phénomène est en augmentation aux États-Unis où la popularité de ces médicaments a entraîné une diminution de l'appétit des clients et entraîne une baisse de la fréquentation des établissements.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, faire le point à l'émission de Marie-Eve Tremblay mardi.

«Il y a 8 à 10 millions d'Américains qui prennent ce type de médicament, qui agit énormément au niveau de la satiété. Donc ça élève l'insuline, ça ralentit la vidange gastrique. Ça veut dire que les aliments restent dans l'estomac plus longtemps [...] À partir de ce moment-là, les gens ont moins faim et les gens sortent moins au restaurant.»

Isabelle Huot

