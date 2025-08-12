L'industrie doit s'adapter

De plus en plus de restaurants adaptent leurs menus pour les personnes utilisant des médicaments pour la perte de poids, comme l'Ozempic, offrant des plus petites portions comme des mini burgers et des mini cocktails.

Ce phénomène est en augmentation aux États-Unis où la popularité de ces médicaments a entraîné une diminution de l'appétit des clients et entraîne une baisse de la fréquentation des établissements.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, faire le point à l'émission de Marie-Eve Tremblay mardi.