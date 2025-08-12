Pour éviter la climatisation excessive

La chaleur intense qui sévit actuellement sur le Québec pose des défis, notamment à Montréal, dans les tours d'habitation ou les logements non climatisés.

Écoutez le professeur de kinésiologie, spécialisé dans l’adaptation à la chaleur, chercheur au centre EPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal, Daniel Gagnon, aborder le concept de l'adaptation à la chaleur, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne les dangers de la climatisation excessive et les stratégies pour améliorer la tolérance à la chaleur.

Il traite également des risques pour la santé liés à la chaleur, comme la mortalité et les problèmes cardiaques, et rappelle l'importance de la transpiration et de l'hydratation pour réguler la température corporelle.