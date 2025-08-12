 Aller au contenu
Politique provinciale
Élection partielle Arthabaska-L'Érable

«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault

par 98.5

0:00
9:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 août 2025 07:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault
Une victoire décisive dans Arthabaska-L'Érable pour l’ancien journaliste à Radio-Canada, Alex Boissonneault. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Le Parti québécois a remporté, lundi soir, sa troisième élection partielle consécutive grâce à une victoire dans la circonscription Arthabaska-L'Érable.

Le candidat péquiste, l’ancien journaliste à Radio-Canada Alex Boissonneault, fera donc son entrée à l'Assemblée nationale.

Originaire de la région, M. Boissonnault savoure sa victoire, sachant qu'il devra retourner rapidement faire du porte-à-porte pour conserver son siège, puisque les prochaines élections générales auront lieu en octobre 2026.

Écoutez le nouveau député péquiste aborder sa victoire et celle de son parti, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il attribue sa victoire à une campagne de terrain efficace et à une proposition alignée sur les enjeux locaux, malgré une forte présence du Parti conservateur du Québec en milieu rural.

Il souligne aussi que les préoccupations majeures des électeurs incluaient l'accès aux soins de santé, l'impact de l'immigration sur les services et le logement, puis la gestion des finances publiques.

À son avis, ce gain politique est un message clair envoyé au gouvernement de François Legault.

Le nouveau député souligne que la souveraineté n'a pas été un sujet prépondérant de l'élection partielle, bien que l'idée d'un pays reprend du galon dans certaines sphères de la société.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
Le Québec maintenant
«Éric Duhaime a joué son va-tout dans cette élection-là» -Louis Lacroix
0:00
6:31

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
12e édition
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
Fédération des chambres de commerce du Québec
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Élection partielle dans Arthabaska-L'Érable
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Camp de hockey à Varennes
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Une ritournelle devenue virale
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Enquête de l'Institut de la statistique du Québec
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
Îles de la Madeleine
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
Répression du crime
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses
Quels sont les impacts sur les gens?
Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Politiques de Donald Trump et tourisme canadien
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Élection partielle
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
À Ville Saint-Laurent
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
10ᵉ victoire de suite
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
Lagacé le matin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00