Élection partielle Arthabaska-L'Érable

Le Parti québécois a remporté, lundi soir, sa troisième élection partielle consécutive grâce à une victoire dans la circonscription Arthabaska-L'Érable.

Le candidat péquiste, l’ancien journaliste à Radio-Canada Alex Boissonneault, fera donc son entrée à l'Assemblée nationale.

Originaire de la région, M. Boissonnault savoure sa victoire, sachant qu'il devra retourner rapidement faire du porte-à-porte pour conserver son siège, puisque les prochaines élections générales auront lieu en octobre 2026.

Écoutez le nouveau député péquiste aborder sa victoire et celle de son parti, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il attribue sa victoire à une campagne de terrain efficace et à une proposition alignée sur les enjeux locaux, malgré une forte présence du Parti conservateur du Québec en milieu rural.

Il souligne aussi que les préoccupations majeures des électeurs incluaient l'accès aux soins de santé, l'impact de l'immigration sur les services et le logement, puis la gestion des finances publiques.

À son avis, ce gain politique est un message clair envoyé au gouvernement de François Legault.

Le nouveau député souligne que la souveraineté n'a pas été un sujet prépondérant de l'élection partielle, bien que l'idée d'un pays reprend du galon dans certaines sphères de la société.