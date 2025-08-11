Élection partielle provinciale

Le candidat du Parti québécois Alex Boissonneault a remporté lundi soir l'élection partielle dans la circonscription provinciale d'Arthabaska.

Il s'agit d'une troisième victoire consécutive au cours d'élections partielles pour le Parti québécois après celles de Terrebonne et de Jean-Talon.

Boissonneault a récolté 46,29 % des votes (17 145) devant le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a obtenu 35,13 % des voix (13 013) après le dépouillement des 187 boîtes de scrution.

Les candidat.e.s du Parti libéral du Québec, Chantale Marchand (9,28 % - 3 436 votes), de la Coallition avenir Québec, Keven Brasseur (7,20 % - 2 668 votes) et de Québec solidaire, Pascale Fortin, (1,47 % - 543 votes) suivent dans l'ordre.

Le taux de participation a été de 61,7 %.

La lancée se poursuit

Le Parti québécois, qui domine les sondages depuis 2023, poursuit ainsi sa lancée, comme l'a rappelé Paul St-Pierre Plamondon lors de son discours une fois la victoire acquise.