Élection partielle provinciale

Le candidat du Parti québécois Alex Boissonneault a remporté lundi soir l'élection partielle dans la circonscription provinciale d'Arthabaska.
Il s'agit d'une troisième victoire consécutive au cours d'élections partielles pour le Parti québécois après celles de Terrebonne et de Jean-Talon.
Boissonneault a récolté 46,29 % des votes (17 145) devant le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a obtenu 35,13 % des voix (13 013) après le dépouillement des 187 boîtes de scrution.
Les candidat.e.s du Parti libéral du Québec, Chantale Marchand (9,28 % - 3 436 votes), de la Coallition avenir Québec, Keven Brasseur (7,20 % - 2 668 votes) et de Québec solidaire, Pascale Fortin, (1,47 % - 543 votes) suivent dans l'ordre.
Le taux de participation a été de 61,7 %.
La lancée se poursuit
Le Parti québécois, qui domine les sondages depuis 2023, poursuit ainsi sa lancée, comme l'a rappelé Paul St-Pierre Plamondon lors de son discours une fois la victoire acquise.
Originaire de la région, M. Boissonneault savoure sa victoire sachant qu'il devra retourner rapidement faire du porte-à-porte pour conserver son siège, puisque les prochaines élections générales auront lieu en octobre 2026:
Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a concédé la victoire au Parti québécois vers 22 heures.
M. Duhaime a déploré que son parti doive rester en dehors des murs du Salon rouge pour les prochains mois.
Le premier ministre François Legault a pris la parole très tôt dans la soirée pour reconnaître la dure défaite de son parti qui avait pourtant obtenu 51% du vote lors de la dernière élection générale.
Prenant toute la responsabilité de cette sévère défaite, il a promis aux Québécois de redresser la barre et de regagner leur confiance au cours des prochains mois.