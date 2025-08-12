C'était jour d'élection partielle, lundi matin, dans la circonscription d'Arthabaska dans le Centre-du-Québec et le candidat péquiste Alex Boissonneault a été élu grâce à 46% des suffrages contre 35% pour le chef conservateur Éric Duhaime.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder la victoire significative de Paul St-Pierre Plamondon et du Parti québécois, la défaite crève-coeur d'Éric Duhaime et des conservateurs et la «défaite colossale» de François Legault et de la CAQ.

Ilindique que le premier ministre François Legault souhaite entamer un grand «reset» au sein de sa formation politique, à la suite de ce revers.