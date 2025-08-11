Implication dans le sport

Le chanteur Roch Voisine discute de la 15ᵉ édition du tournoi de golf des célébrités à Edmundston, Nouveau-Brunswick, organisé pour soutenir la Fondation Bob Fyfe.

L'entraîneur et la DG de la Victoire de Montréal, Kori Cheverie et Danièle Sauvageau ainsi que le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury sont notamment sur place.

Écoutez Roch Voisine souligner l'importance de cet événement au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés