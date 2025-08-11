Les Sénateurs d'Ottawa ont franchi une étape importante vers la construction d'un nouvel amphithéâtre dans le centre-ville, sur les plaines LeBreton, un projet longtemps retardé depuis l'époque de l'ancien propriétaire Eugene Melnyk.

Le nouveau propriétaire, Michael Andlauer, a réussi à s'entendre avec la Commission de la capitale nationale pour un terrain de 11 acres, envisageant un coût de 30 millions $ pour l'achat du terrain.

Ce développement est crucial pour la pérennité de la franchise, en rapprochant l'équipe du centre d'activités et potentiellement en renforçant son soutien parmi les fans de l'Outaouais.

Écoutez le chroniqueur sportif Marc Legault commenter cette nouvelle au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.