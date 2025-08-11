D'ici six mois

«On n'est pas en pénurie à l'heure actuelle, mais on voit un certain recul dû à un marché très fort au niveau des six premiers mois de l'année. Un autre facteur important provient du fait qu'il y a eu moins de véhicules neufs vendus entre 2020 et 2023. Donc il y a moins le retour de ces véhicules dans le marché de l'occasion.»