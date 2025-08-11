Pour un maintien de l'activité économique

D’ici 2029, le Québec devra accueillir chaque année 106 000 nouveaux travailleurs immigrants pour répondre aux besoins du marché du travail.

C’est le constat de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a publié cette nouvelle dans La Presse lundi.

Écoutez Véronique Proulx, présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, en discuter lundi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.