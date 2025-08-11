Une stratégie faisable ou utopique?

 Aller au contenu
Finances personnelles
Prendre sa retraite à 34 ans, la réalité d'un jeune couple du Nord-du-Québec

le 11 août 2025

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Prendre sa retraite à 34 ans, la réalité d'un jeune couple du Nord-du-Québec
Prendre sa retraite à 34 ans, la réalité d'un jeune couple du Nord-du-Québec / Анастасия Бурлакова / Adobe Stock

Dans un reportage dans le Journal de Québec, on apprend que deux jeunes adultes en couple provenant du Nord-du-Québec ont été en mesure de prendre leur retraite à 33 et 34 ans. 

Sans enfant, ils ont combiné leur finance, alors qu'ils travaillaient dans une mine pour 150 000$ par année. Grâce à leurs économies et un style de vie frugal, ils peuvent limiter leurs dépenses à 3% de leur portefeuille annuellement.

Une telle stratégie est-elle faisable ou utopique et est-ce qu'on a vraiment envie de quitter le milieu du travail à 35 ans?

Écoutez le syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et associés, Pierre Fortin, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il traite ainsi des facteurs influençant la possibilité de prendre une retraite jeune, notamment en matière de train de vie et l'absence de dettes.

