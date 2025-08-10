Valérie Roberts au club du dimanche

Tous les dimanches de l'été, Bénédicte Lebel et l'équipe de Même le week-end reçoivent un invité spécial auquel ils posent une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club.

Cette semaine, c'est l'animatrice et autrice Valérie Roberts qui est l'invitée de l'équipe.

Écoutez-la discuter de son quotidien à l'émission matinale du 96.9 CKOI, de son parcours et de sa vie en tant que mère.

Elle souligne d'abord les avantages de son travail à la radio, pour lequel elle se lève aux petites heures du matin.