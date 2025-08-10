Fierté Montréal : «Il y a eu beaucoup de tensions» - Rafaël Provost

C’est la culmination des festivités de Fierté Montréal. Cette édition 2025 a toutefois été assombrie par quelques controverses.
Écoutez Rafaël Provost, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, en brosser le portrait, dimanche, au micro de Valérie Beaudoin.
«Certains groupes ont manifesté leur désaccord avec des prises de décision de fierté Montréal. Ils sentaient un côté hermétique à l'organisme. Aussi, le directeur général est tombé en congé de maladie quelques jours avant le début des fiertés. Ensuite, le président du conseil d'administration a démissionné. Le festival a quand même eu lieu, mais il y a eu beaucoup de tensions. C'est à l'image du reste de la société, j'ai envie de dire.»
Écoutez Rafaël Provost souligner ensuite l'importance de poursuivre cette démarche d'inclusion.