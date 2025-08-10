 Aller au contenu
Société
Fléau accentué par le commerce électronique

Médicaments illicites : «Ça peut entraîner jusqu'au décès»

par 98.5

0:00
8:40

Entendu dans

Même le week-end

le 10 août 2025 08:54

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Médicaments illicites : «Ça peut entraîner jusqu'au décès»
Main qui verse un contenant de pilules / Ryan Remiorz / La Presse canadienne

La vente de médicaments illicites, accentuée par le commerce électronique, représente à la fois un véritable enjeu économique et un grand danger pour la santé publique, souligne un récent article de TVA Nouvelles.

Écoutez la pharmacienne Diane Lamarre brosser le portrait de la situation, dimanche, au micro de Valérie Beaudoin.

«Les gens qui préparent ces produits-là sont souvent dans des lieux insalubres. Parfois on n'a pas le bon ingrédient actif, donc pas le médicament annoncé. Il y a aussi des produits placebos ou on peut ajouter d'autres substances. Et très, très souvent, on va retrouver des contaminants toxiques pouvant entraîner des problèmes de santé très graves allant jusqu'au décès.»

Diane Lamarre

