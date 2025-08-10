Élection partielle dans Arthabaska-L’Érable

Les électeurs d'Arthabaska-L’Érable seront appelés aux urnes lundi, pour trouver un successeur à Eric Lefebvre, qui a fait le saut en politique fédérale au printemps dernier.

Écoutez le journaliste de Cogego Alexis Trembaly et l'analyste politique Jeremy Ghio brosser le portrait de cette campagne électorale et ses enjeux, dimanche, au micro de Valérie Beaudoin.

Un fait saillant de la campagne est la grande participation au vote par anticipation, alors que plus du quart des 62 907 électeurs inscrits s'est déjà prononcé.