Élection partielle dans Arthabaska-L’Érable

Les électeurs d'Arthabaska-L’Érable seront appelés aux urnes lundi, pour trouver un successeur à Eric Lefebvre, qui a fait le saut en politique fédérale au printemps dernier.
Écoutez le journaliste de Cogego Alexis Trembaly et l'analyste politique Jeremy Ghio brosser le portrait de cette campagne électorale et ses enjeux, dimanche, au micro de Valérie Beaudoin.
Un fait saillant de la campagne est la grande participation au vote par anticipation, alors que plus du quart des 62 907 électeurs inscrits s'est déjà prononcé.
«Clairement, les gens sont mobilisés. Ce qui contribue beaucoup à ce facteur, c'est la présence de chef. On a le chef du Parti conservateur du Québec en la personne d'Éric Duhaime, puis du côté du Parti québécois, Alex Boissonneault n'est pas chef, mais son chef a été là pas mal tout le temps, peut-être même un peu trop envahissant.»
L'analyste politique Jeremy Ghio discute ensuite des répercussions potentielles de cette élection pour Éric Duhaime, qui tente de faire son entrée à l'Assemblée nationale.