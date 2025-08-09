Chronique jeunesse

Tout l'été, l'équipe de Même le week-end reçoit des jeunes allumés et informés qui souhaitent se prononcer sur des questions d'actualité.
Écoutez Julianne Guérette, une étudiante de 20 ans en droit international et relations internationales à l'UQAM, discuter de l'impact des voyages sur l'environnement et mettre de l'avant quelques solutions.
«En 2019, le secteur du tourisme produisait déjà 8,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce chiffre m'a jeté en bas de ma chaise. Mais c'est possible de faire des choix moins dommageables. Par exemple, choisir des destinations moins éloignées, éviter les voyages en avion et éviter les escales, parce que le décollage, c'est responsable d'une grande partie de l'émission totale de CO2 du trajet.»