Chronique jeunesse

Tout l'été, l'équipe de Même le week-end reçoit des jeunes allumés et informés qui souhaitent se prononcer sur des questions d'actualité.

Écoutez Julianne Guérette, une étudiante de 20 ans en droit international et relations internationales à l'UQAM, discuter de l'impact des voyages sur l'environnement et mettre de l'avant quelques solutions.