Montée du souverainisme chez les jeunes

Un article de Radio-Canada montre samedi qu'une certaine inquiétude se fait sentir chez les fédéralistes depuis la parution d'un sondage CROP illustrant la montée en popularité du souverainisme chez les jeunes.
Écoutez le chroniqueur politique Jeremy Ghio analyser ce nouveau sondage, samedi, à l'émission Même le week-end.
«L'épouvantail référendaire, c'est une arme de prédilection du Parti libéral du Québec. Mais là, ça ne sera pas suffisant. Et c'est ça la conclusion. Ils ne pourront pas descendre monsieur Paul St-Pierre Plamondon de son piédestal seulement avec la menace référendaire. Ils vont devoir proposer quelque chose.»