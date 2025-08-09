Plan annoncé par le Premier ministre israélien

Les forces armées israéliennes se préparent à "prendre" toute la ville de Gaza, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.
Ce dernier estime qu'il est nécessaire de libérer la bande de Gaza des mains du Hamas et qu'il ne s'agit pas d'une occupation.
Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Valérie Beaudoin.
«Ça pourrait paraître intéressant une bande de Gaza sans le Hamas, mais ça paraît très improbable d'avoir une autorité civile palestinienne qui ne soit pas liée d'une façon ou d'une autre à l'autorité palestinienne. Puis comment désarmer le Hamas et déplacer 1 million de Palestiniens de la ville de Gaza? Et Netanyahou fait très attention de ne pas utiliser le mot ''occupation'' qui obligerait Israël à être complètement responsable de toute l'assistance humanitaire.»