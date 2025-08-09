Plan annoncé par le Premier ministre israélien

Les forces armées israéliennes se préparent à "prendre" toute la ville de Gaza, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Ce dernier estime qu'il est nécessaire de libérer la bande de Gaza des mains du Hamas et qu'il ne s'agit pas d'une occupation.

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, se pencher sur le sujet, samedi, au micro de Valérie Beaudoin.