Rencontre le 15 août entre Trump et Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront au sujet de l'Ukraine le 15 août prochain en Alaska, a annoncé vendredi le président américain sur son réseau social Truth.
Écoutez le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, discuter samedi avec Valérie Beaudoin, de cette rencontre se fera sans la présence de l’Ukraine à la demande de la Russie.
«Parler de l'Ukraine sans la présence ukrainienne me paraît quelque chose d'assez anormal. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait un ultimatum posé au 8 août par le président Trump et d'un seul coup, on n'en parle plus. Je pense que les Russes veulent gagner du temps. Ils refusent de discuter avec les Ukrainiens, et les éléments de discussion présentés par les Russes me semblent tout à fait inacceptables par l'Ukraine.»