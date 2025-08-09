Rencontre le 15 août entre Trump et Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront au sujet de l'Ukraine le 15 août prochain en Alaska, a annoncé vendredi le président américain sur son réseau social Truth.

Écoutez le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies, discuter samedi avec Valérie Beaudoin, de cette rencontre se fera sans la présence de l’Ukraine à la demande de la Russie.